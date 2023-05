Pieskow uderza w Polskę. "To już graniczy z szaleństwem"

- To już nawet nie jest rusofobia. To graniczy z szaleństwem - mówi rzecznik Kremla. - Wiemy z historii, że Polska od czasu do czasu popada w szał nienawiści do Rosjan. Powtarza się to od wieków - twierdzi Pieskow, odpowiadając na pytanie agencji, jak Kreml ocenia zachowanie Polski.