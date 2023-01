Pieskow uderza w Polskę: "Bardzo agresywna postawa"

Rzecznik Putina podkreślił jednak, że Moskwa nie ma zamiaru liczyć się z tą dezaprobatą, z jaką do rosyjskich wysiłków o "porządek i równowagę" podchodzi Zachód. - Jeśli chodzi o potencjalny dalszy wzrost stopnia zaangażowania krajów kolektywnego Zachodu w ten konflikt, to jest to oczywiste. Będzie wzrost. Bierzemy to pod uwagę. Ale powtarzamy raz jeszcze: to nie zmieni kursu wydarzeń - dodał Pieskow.