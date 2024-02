Piesi wpadali jeden za drugim. W Bydgoszczy posypały się mandaty

Sprytna akcja policji pod nazwą "zero tolerancji" w Bydgoszczy. Policjanci, wspólnie z Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, przeprowadzili działania mające na celu egzekwowanie prawidłowych zachowań na przejściach dla pieszych. Tylko w ciągu godziny zarejestrowali aż 11 przypadków niestosowania się do sygnalizacji świetlnej. Nagranie z akcji udostępniła tamtejsza policja. Widać na nim, że piesi nagminne przechodzą przez czerwone światło. Momentami część z nich "spacerkiem" przechodzi na drugą stronę, podczas gdy kierowcy mają już zielone światło. Służy wybrały do obserwacji skrzyżowanie na ul. Akademickiej i Kaliskiego, gdzie w połowie stycznia doszło do tragicznego zdarzenia z udziałem, potrąconej przez tramwaj, 14-latki. "Jeden z policjantów, razem z pracownikiem zarządu, obserwowali zachowania pieszych na ekranach monitoringu w budynku przy ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy. Natomiast policjanci będący w rejonie skrzyżowania reagowali na wykroczenia pieszych zarejestrowane przez kamery ITS umieszczone przy przejściu. Tylko w ciągu godzinnych działań zarejestrowali aż 11 rażących wykroczeń, polegających na przechodzeniu lub przebieganiu przez jezdnię na czerwonym świetle. Funkcjonariusze ukarali mandatem karnym 7 osób, a cztery pouczyli. Tego typu działania będą kontynuowane" - przekazała policja.