Pierwszy zdrajca Polski. Chrobry wydziedziczył Bezpryma i skazał na zapomnienie

Bezprym nazywany jest pierwszym zdrajcą Polski. Cały artykuł przeczytasz na portalu wielkahistoria.pl. Po śmierci Bolesława Chrobrego w 1025 r. tron przeszedł w ręce jego syna Mieszka II Lamberta. Mieszko nie był naturalnym następcą tronu. Miał starszego brata Bezpryma. Kilka lat wcześniej ojciec wysłał 14-letniego Bezpryma do Włoch. Miał on towarzyszyć cesarzowi Ottonowi III, nabrać ogłady i nawiązywać nowe znajomości. Zafascynowany religijnością cesarza, Bezprym postanowił zostać mnichem. Podróż mocno go zmieniła. Bezprym popadł w niełaskę ojca. Król srogo go za to ukarał. Szybko wymazano go z historii, nazywając później zdrajcą. Bezprym został wydziedziczony i poniżony przez rodzinę. Po śmierci ojca był skłócony z młodszymi braćmi. Mieszko II jako król skazał go na banicje, dodatkowo skonfiskował mu majątek. Pierworodny syn Chrobrego pragnął zemsty. Rosła w nim frustracja. W końcu wpadł na pomysł, by Ruś i Rzesza napadły na Polskę. Część ziem z podziału miała przypaść jemu. W ten sposób jeszcze przed 1029 r. Bezprym dokonał planów pierwszego nieformalnego rozbioru Polski. W 1031 roku przejął władzę po niemiecko-ruskim ataku na Polskę. Słynął ze swojej brutalności. Zginął zamordowany wiosną 1032 r.