WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze gazeta wyborcza + 2 adam bodnarBartłomiej Sienkiewicz oprac. Anna Kozińska 31 min. temu Pierwszy zastępca redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej" ma kandydata na prezydenta. Polityk KO protestuje Jarosław Kurski z "Gazety Wyborczej" w felietonie nominuje RPO Adama Bodnara na kandydata na prezydenta. Bartłomiej Sienkiewicz z Koalicji... Rozwiń Do wyborów Prezydent Mamy dwie zas … Rozwiń Transkrypcja: Do wyborów Prezydent Mamy dwie zaskakujące kandydatury i oto chce pa Zapytać zanim o tych mniej zaskakuj Porozmawiamy pierwsza zaskakują Wynika z felietonów który się ukazał w Gazecie Wyborczej a Gazeta Wyborcza miała tą A 30 lat temu bardziej niż ty Nasz prezydent nasz premier Premier Koronowanie Królów polskich Ukazał się felieton Jarosława Kurskiego który nominuje Adama Ciekawa Na kandydata na NATO To jest dość osobliwy zwyczaj Polski demokracja O której Lodowisko jednej gaze Jest równa 6 A to może dobra podpowiedź dla pana partii żeby na budowę zostawić Jakie podejmują suwerennie decyzję i Opinie Są opinia Dlatego mówimy o demo W Polsce dlatego że i co Solo Znaczy w parlamencie zasiadają gazety Adam Bodnar Znaczy nie można łączyć Dwóch rzeczy mam Pose Tak jak niedawno uzyskałem Przekonałem Do tego żeby na mnie głosowo Nie jest równoznaczne ze sprzedażą gazet To nie są te same mandat Adam po gazety nie są od tego gazety nie są od tego żeby Kto ma być a kto nie ma być prezydentem Mało tego Bo każdy może powiedzieć w dowolnym Uważam że najlepsze były AD Ale wiesz coś więcej na Czy w W tym felietonie było coś A czy w tym felietonie był absolutny Albo wybierzecie tego człowieka albo jesteście kompletny Już nie chcę nie chcę Nie do Tego z No to jest Ja prawdę mówiąc Z punktu widzenia Klasycznie Wolno Mimo że teraz środowisko Znam odla Co lubię którzy Ja się odruchowo Bo jeszcze jest jedna rzecz to samo środowisko poświęcił Ostatnio bardzo dużo czasu na Dyskredytowanie władz platformy Ja rozumiem to jest święte prawo każdego dziennikarza i każdej gazety żeby coś tak Ale w finale się okazuje Stentowanie ma Taki Pick a tym plikiem to jest nasz kandydat nasz gazety na Na prezydenta Jak go wybierzecie to może nie lewarowana kredytowych wszystkim robiłam to będzie pana kandydat na pewno Na pewno to mogę powiedzieć z całą pewnością będzie pana Kamila nanopad bo nie ruszył proces Zobaczymy A co będzie nas Ale mówiąc szczerze tak naprawdę mam bardzo poważny kanał Małgorzata Nie nikogo jeszcze Radka Sikorskiego Rafał czasu Rafał Trzaskowski że mało prawdopodobne w tej w tej całej historii ale jeszcze jest pan Zębem i AGD W czym wybierać Będziemy mieli condens Będę słuchał kandydatów Podpowiedzi i Rozum Póki nie wysłucham moje serce i