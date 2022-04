Pierwszy weekend kwietnia przyniesie prawdziwą zimę

W nocy wszędzie poza Wybrzeżem pojawi się mróz do ok. -5 st. C, a w rejonach podgórskich nawet do ok. -10 st. C. Wiatr w ciągu dnia powieje chwilami dość mocno, w porywach do ok. 40-60 km/h z północnego wschodu. Spowoduje zawieje i zamiecie śnieżne oraz spotęguje odczucie chłodu.