Pierwszy raz powiedział to otwarcie. Będą negocjacje z Putinem?

To, co amerykański prezydent powiedział teraz o ewentualnych negocjacjach z Putinem jest z dwóch powodów godne odnotowania. Biden nigdy wcześniej nie okazywał takiej otwartości dla negocjacji o Ukrainie. Zwraca uwagę także to, że w przypadku rozmów zapowiedział konsultacje tylko z sojusznikami z NATO. Rządu Ukrainy nie wymienił" - pisze Nikolas Busse w komentarzu "Sygnał Bidena w kierunku Putina" opublikowanym w sobotnim wydaniu "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ).