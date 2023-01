Pierwsza taka uroczystość w dziejach. Watykan przygotowywał się do kilku dni

We czwartek o godzinie 9:30 mają rozpocząć się uroczystości pogrzebowe Benedykta XVI. Watykan od kilku dni przygotowywał się do tego wydarzenia. Tuz przed i w trakcie ceremonii obowiązywać będą specjalne środki bezpieczeństwa. Już od wczesnych godzinnych porannych pierwsi wierni ustawili się przed barierkami na via della Conciliazione, aby uczestniczyć we mszy pogrzebowej papieża seniora