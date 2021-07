Pierwsza taka konferencja prasowa Donalda Tuska [CYTATY]

Podczas konferencji otwarcie przyznał, że jego politycznym błędem było podniesienie wieku emerytalnego. - Nadmiernie zaufałem ekspertom, to był błąd. Nie należało tego wprowadzać przymusem, tylko alternatywą. Osiągasz wiek, nie chcesz pracować, masz niską emeryturę. Masz jeszcze siłę i chęć pracować, to możesz mieć wyższe świadczenie. To logika systemu emerytalnego - tłumaczył. Zapewnił też, że "nikt nikomu nie zabierze 500+".