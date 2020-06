Pierwsza obietnica Andrzeja Dudy przed II turą wyborów. Dotyczy prawie 700 tys. wyborców

- Czas jest, żeby rozwijająca się Polska pomyślała o jakimś świadczeniu emerytalnym dla tych, co lata przesłużyli w Ochotniczej Straży Pożarnej. Po cichu mi o tym mówią na dziesiątkach, setkach spotkań, które odbywam z rodakami w całej Polsce - powiedział Andrzej Duda podczas wieczoru wyborczego . Dziękował strażakom i podkreślał, że "miliony złotych są przeznaczane na to, aby mogli realizować swoją ochotniczą służbę".

To fragment wystąpienia, w którym Andrzej Duda omawiał, co już zrobił podczas swojej pięcioletniej kadencji dla policjantów, żołnierzy oraz strażaków i co jeszcze zamierza dla nich zrobić. Była mowa o milionach złotych inwestycji, podwyżkach i nowych wozach strażackich.