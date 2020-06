Wybory 2020. Andrzej Duda wręczył strażakom promesy na auta. Dlaczego nie kluczyki?

Wybory prezydenckie zbliżają się wielkimi krokami, a urzędujący prezydent Andrzej Duda postanowił pokazać się wśród strażaków. Już w trzech województwach odbyły się uroczystości wręczania czerwonych teczek z promesami na zakup wozów dla ochotniczych straży pożarnych. Rzecznik prezydenta zapewnia, że to wcale nie kampania.

Nie brakowało wzniosłych słów, hymnu państwowego, salutów i flagi wciągniętej na drabinę wozu strażackiego. W Lipuszu (woj. pomorskie) prezydent Andrzej Duda wręczał strażakom promesy za zakup nowych wozów ratowniczo-gaśniczych. Sprawdziliśmy, czym są te promesy i dlaczego prezydent nie wręcza kluczyków do nowych aut.

Promesa (po łacińsku promissa) oznacza obietnicę, w tym wypadku dotyczy ona sfinansowania zakupu nowego auta. Jak tłumaczy jeden z pomorskich strażaków promesa nie jest talonem za zakup samochodu, z którym idzie się do producenta i wraca od niego z nowym autem. Tak naprawdę papier w czerwonej teczce zaświadcza, że kilka instytucji zgadza się sfinansować strażackie auto. Prawdziwe samochody dojadą do remiz w przyszłym roku.

- Cały proces jest mocno skomplikowany. Najpierw jednostka ochotniczej straży pożarnej składa deklarację, że będzie starać się o nowy wóz. Kolejny krok, właściwie najważniejszy, to przekonanie lokalnego wójta, burmistrza, prezydenta miasta, aby wyłożył swój udział w transakcji - wyjaśnia rozmówca WP.

Kolejne etapy starań to uzyskanie wsparcia z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do nowych wozów dokładają strażakom również urzędy marszałkowskie i, co ważne, firmy ubezpieczeniowe. Te ostatnie finansują dotacje z pieniędzy pochodzących z polis ubezpieczeniowych kierowców. Promesa zaświadcza, które instytucje i w jakiej kwocie partycypują w zakupie konkretnego auta.

Wybory prezydenckie. Andrzej Duda i promesy dla strażaków

Jak widać, prawo do wręczania czerwonej teczki ma nie tylko prezydent, ale około 5 do 8 dobrodziejów. Niekiedy nawet kilkunastu, bo zdarzało się, że wkład samorządowy dla jednego wozu bojowego finansowało sześć gmin. W tym roku po raz pierwszy "wręczanie promes" awansowało do rangi wydarzenia, w którym bierze udział prezydent. Andrzej Duda wręczył już promesy m.in. druhom OSP z województw śląskiego oraz mazowieckiego.

Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta, zapewnia, że nie chodzi o kampanię wyborczą. - Prezydent osobiście zabiegał o zwiększenie puli środków na finansowanie ochotniczych straży pożarnych. Kupionych będzie 500 wozów. Nigdy wcześniej do OSP nie trafiła jeszcze tak duża pomoc. Stąd udział w uroczystościach prezydenta - tłumaczy.

Jak czytamy w materiałach Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, jeden średni wóz bojowy kosztuje 760 tys. zł, a ciężki około miliona. Cały program doposażenia strażaków ochotników w nowe auta jest warty około 400 mln zł. Dotacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do zakupów to 18 mln zł. Kolejne 40 mln zł pochodzi ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy wykłada 56 mln. Łącznie te instytucje zrzucają się na około 28 proc. kosztów nowego auta.

Kiedy strażacy dostaną nowe wozy?

W kolejnym kroku druhowie OSP organizują przetarg na wykonawcę wozu. Montażem strażackich aut zajmuje się kilka firm w Polsce. Jak już wóz stoi na kołach, to jeszcze musi uzyskać świadectwo o spełnianiu norm i dopuszczeniu do akcji ratowniczych. Najprawdopodobniej na początku 2021 roku samochód dojedzie do garażu strażaków. Wtedy kolejny polityk zgłosi się, aby uroczyście wręczyć kluczyki.

