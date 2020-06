Te gminy mają największe szanse w "bitwie o wozy". Niektóre z nich są jednymi z najbogatszych

Gdzie mogą trafić wozy? Na liście są bogate gminy

Na przykład licząca 17100 mieszkańców gmina Suchy Las z Wielkopolski osiągnęła imponujące 79 proc. frekwencji, co było najwyższym wynikiem w województwie. Jednocześnie to gmina, która w ostatnim rankingu najbogatszych gmin w Polsce zajmuje 29 miejsce (na prawie 2500 gmin). W rankingu gmin wiejskich zajmuje 8 miejsce w Polsce.

Na Mazowszu ponad 80 proc. frekwencji zanotowała licząca 17 800 mieszkańców gmina Michałowice. W całej Polsce zajmuje w rankingu zamożności 32 miejsce. W województwie śląskim najliczniej do urn poszli mieszkańcy gminy Jaworze. Nieco ponad 70 proc. frekwencji. Jednocześnie to najbogatsza gmina w powiecie bielskim, a w rankingu ogólnopolskim wszystkich gmin zajmuje 258 miejsce. Natomiast wśród gmin wiejskich 132.

Bogata gmina i biedna straż? To się zdarza

Władze niektórych gmin mówią WP, że informacja o organizowanej przez MSWiA akcji jeszcze do nich nie dotarła. - Na pewno będziemy zachęcać do głosowania. Ale nie będziemy promować żadnej opcji politycznej, to po prostu obywatelski obowiązek - mówi w rozmowie z WP Marcin Iwaniuk, wiceburmistrz Supraśla. - Wydaje mi się, że w każdej gminie przydałby się nowy wóz, u nas też. Gdybyśmy po wyborach jeden dostali, to zostaje tylko się cieszyć - dodaje.