Pielgrzymka na Jasną Górę 2023. Wierni przybywają do Częstochowy

Pielgrzymki do Częstochowy. Nie tylko piesze

Pielgrzymki tradycyjnie są kojarzone z pieszą wędrówką do miejsc świętych. Obecnie mają one jednak również inne formy. Każdego roku do Częstochowy - prócz wiernych, którzy pokonali drogę pieszo - przybywają również pielgrzymki rowerowe, biegowe, konne czy motocyklowe.