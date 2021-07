WP Wiadomości Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze watykan + 4 stanisław obirekpedofilia w kościelestanisław dziwiszstolica apostolska MRM Dzisiaj, 06-07-2021 22:48 Pielgrzymka czy odpoczynek? Teolog o kontrowersjach wokół kard. Dziwisza Trwa kościelne śledztwo wokół zaniedbań kard. Stanisława Dziwisza. Tymczasem duchowny udał się na urlop w Chorwacji. - Myślę, że jesteśmy świadkami bardzo powolnego pękania bańki informacyjnej, w której kard. Dziwisz znajdował się do tej pory. Był przekonany, że jest otoczony tłumem wielbicieli. Tymczasem ten tłum się kurczy, natomiast do głosu dochodzą ci, którzy zostali przez niego skrzywdzeni - komentował w programie "Newsroom WP" prof. Stanisław Obirek, teolog z Uniwersytetu Warszawskiego. - To ostatnie śledztwo obejmowało tylko ten okres, kiedy kard. Dziwisz był biskupem krakowskim, natomiast w poczekalni czeka długa lista zaniedbań, nadużyć w Watykanie. (...) To już jest wstrząs dla polskiego Kościoła. Chociaż widać jak nieumiejętnie reaguje np. Katolicka Agencja Informacyjna, czyli oficjalne media Kościoła, które te skandaliczne zdjęcia kard. Dziwisza interpretuje jako pobożną pielgrzymkę. Mamy tutaj do czynienia z nieumiejętnością radzenia sobie. (...) Myślę, że kard. Dziwisz powinien mocno zastanowić się nad linią obrony, a nie udawać, że nic się nie stało - oceniał prof. Obirek. Rozwiń prosto że no trzeba powiedzieć że … Rozwiń Transkrypcja: prosto że no trzeba powiedzieć że wspomniany przez pana kardynał Stanisław Dziwisz chyba nie nie jest jakoś zmartwiony tym śledztwem Watykanu napisałem na takiego nie wygląda No pewnie pan redaktor odnosi się do tych zdjęć troszeczkę panie profesorze odnoszę się do tych zdjęć tabloidowy ich kardynała Dziwisza które spędza w wakacje w oczywiście każdy może odpoczywać każdy ma prawo odpocząć tego jest pytanie czy to jest ten moment na odpoczynek czy może to jest ten moment że trzeba wyjść wyjaśniać rozmawiać tłumaczyć i wszystko było w porządku myślę że jesteśmy w świadkami Powolnego bardzo pękania takiej bańki informacyjnej w której Kardynał Dziwisz się zna do tej pory był przekonany że jest otoczony tłumem wielbicieli Tymczasem okazuje się że ten tłum wielbicieli się kurczy Natomiast w dochodzą do głosu ci którzy zostali przez niego skrzywdzeni po prostu myślę tu o Januszu Szymku myślę o różnych innych głosach które się powoli pojawiają wiadomo że to było objęte czy obejmowało tylko ten okres Kiedy był biskupem krakowskim Natomiast w poczekalni czeka długa lista zaniedbana przejdź Dziwisza w Watykanie i o tym zapewne niedługo usłyszymy myśli pan profesor że to będzie kolejny wstrząs dla polskiego kościoła myślę że to będzie wstrząs niewiele myślę to już jest wstrząs dla polskiego kościoła chociaż widać jak nieumiejętnie reaguje na przykład czyli Media oficjalne Kościoła które te skandaliczne dla wielu zdjęcia kardynała wypoczywając ego w ciepłych w Adriatyku zostały zinterpretowane jako pielgrzymka do Medjugorie pobożna więc mamy tutaj do czynienia z takim Z taką nie umiejętnością radzenia sobie Zresztą tylko kościoła polskiego dokładnie to samo ten sam typ reakcji widzimy wypadku Angelo becciu do niedawna potężnego kardynała który pod koniec będzie stanie przed trybunałem watykańskim więc skończyły się jakby przelewki skończyły się żarty potężni ludzie kością muszę odpowiadać za na przykład defraudacje finansowe to kardynał that Beciu wypadku księdza Dziwisza chodzi okrycie pedof więcej Myślę że naprawdę Kardynał Dziwisz powinien się mocno zastanowić nad linią obrony a nie udawać że nic się nie stało