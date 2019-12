Piękne życzenia na Boże Narodzenie 2019. Napisz do rodziny, przyjaciół, współpracowników

Niebawem Boże Narodzenie, święta, które dostarczają nam co roku wyjątkowych przeżyć w rodzinnym gronie. W okresie przygotowań do Wigilii i radosnych obchodów pamiętajmy o tych, którzy w te dni nie mogą być z nami. Wyślij wyjątkowe życzenia do bliskich sobie osób. Życzenia dla rodziny, przyjaciół, współpracowników na SMS i facebooka.

Boże Narodzenie. Przygotuj się na wysyłanie życzeń

24 grudnia duża część z nas pogrążona jest w szale przygotowań na ostatnią chwilę. Jeśli między gotowaniem barszczu a zdobieniem piernika znajdziesz chwilę, by wysłać bliskim życzenia, do głowy przychodzą same banalne myśli. Poniżej przedstawiamy propozycje życzeń na Boże Narodzenie. Napisz z wyprzedzeniem do tych, którzy niespiesznie odpowiadają. Przygotowaliśmy teksty, które z łatwością zmieścisz w SMS-ie i w wiadomości na facebooku.

Boże Narodzenie. Życzenia firmowe

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

składam najpiękniejsze życzenia pięknych

i niezapomnianych chwil w gronie rodziny.

Niech przyniosą one radość i wzruszenie

oraz wzajemną życzliwość i optymizm

w nadchodzącym Nowym Roku.

Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych

i radosnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów

w nadchodzącym Nowym 2020 Roku

wraz z podziękowaniami

za dotychczasową współpracę

składa Zarząd ...

Dziękując Państwu serdecznie

za dotychczasową współpracę,

pragniemy złożyć życzenia

ciepłych i rodzinnych

Świąt Bożego Narodzenia

oraz samych sukcesów

w nadchodzącym Nowym 2020 Roku.

Boże Narodzenie. Życzenia religijne

Tajemnica Bożego Narodzenia

niech wzbogaci łaską, napełni pokojem i radością,

a blaskiem swym niech oświeca

wszystkie dni nadchodzącego Nowego Roku.

Każdy z nas ma na tyle dużą dłoń,

że może z niej uczynić Betlejem.

Każdy z nas ma na tyle ciepłe serce,

że może przyjąć nowo narodzoną miłość.

Do tego wystarczą tylko wiara i nadzieja,

a miłość przyjdzie sama. Radosnych świąt!

W tym objawiła się miłość Boga ku nam,

że zesłał Syna swego Jednorodzonego

na świat, abyśmy życie mieli

dzięki Niemu.

Boże Narodzenie. Życzenia uniwersalne, dla przyjaciół

"Weź do ręki biały opłatek,

choćbyś nawet nie miał go z kim dzielić,

– i życz szczęścia całemu światu

niech się wszystkie serca rozweselą!"*

Świąt takich, jakie sobie ułożysz

w swoich najskrytszych pragnieniach,

a w Nowym Roku 2020

wszelkiej pomyślności

życzy ...

Smacznej Wigilii i całusów moc

w tę najpiękniejszą w roku noc!

Szczęścia kilogramów,

ze śniegu bałwanów!

Życzliwych ludzi wokół

i żadnej łezki w oku!

życzy ...

Tradycyjnie, jak co roku,

sypią się życzenia wokół.

Większość życzy świąt obfitych

i prezentów znakomitych,

a ja Ci życzę:

uśmiechu od ucha do ucha

i pogody ducha.

Wesołych Świąt!

Zielone gałązki, a na każdej świeczka,

W stroiku z bibułek stoi choineczka

Gdy zaświeci gwiazdka między gałązkami,

Wesołą kolędę dla niej zaśpiewamy.

