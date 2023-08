Perseidy 2023. Jedyna taka noc spadających gwiazd w roku

Perseidy na sierpniowym niebie. Kiedy obserwować spadające gwiazdy?

Perseidy to rój meteorów, którego okres występowania trwa ponad miesiąc. Przecina on orbitę ziemską od 17 lipca do 24 sierpnia. Na najlepsze warunki do obserwacji, które wynikają z maksimum roju Perseidów, trzeba jednak poczekać do połowy sierpnia.