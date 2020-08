Noc spadających gwiazd. Co to są Perseidy i kiedy można je zobaczyć?

Co to są Perseidy i kiedy można je obserwować na niebie?

Perseidy jest to jeden z najpopularniejszych rojów meteorów, związany z kometą 109P/Swift-Tuttle. Jego orbita co roku przecina orbitę ziemską w tym samym czasie, między 17 lipca a 24 sierpnia.

Perseidy (PER), czyli "spadające gwiazdy" lub "łzy świętego Wawrzyńca", można oglądać na nocnym niebie od 17 lipca do 24 sierpnia. Najlepiej widoczne będą jednak bliżej połowy sierpnia, między 9 a 14 sierpnia. Oznacza to, że - począwszy od najbliższej niedzieli - warto obserwować niebo, by zobaczyć spadające gwiazdy. Mieszkając na półkuli północnej, mamy to szczęście, że Perseidy są bardzo dobrze widoczne.