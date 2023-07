Pełna w sierpniu. To będzie wyjątkowy miesiąc

Kiedy jest pełnia w sierpniu? Kolejna pod koniec miesiąca

Druga z pełni Księżyca, która wystąpi w sierpniu, będzie miała miejsce pod koniec miesiąca. Zjawisko to osiągnie maksimum 31 sierpnia o godzinie 3:37. Co ciekawe, ostatnia wakacyjna pełnia będzie największą, jaka wystąpi w 2023 roku. W jej trakcie Księżyc zbliży się do Ziemi na odległość 357 344 km - z tego względu zjawisko to będzie nosić nazwę Superksiężyca.