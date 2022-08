Superksiężyc 2022. Sierpień to kolejny miesiąc, w którym można podziwiać niezwykłą pełnię

Pełnia księżyca w sierpniu wypadnie w nocy z czwartku na piątek. Jak podaje NASA, będzie ona trwała około trzech dni. W tym miesiącu zjawisko to będzie wyjątkowe. Księżycowi w pełni towarzyszyć będą Perseidy, czyli noc spadających gwiazd. Dodatkowo sierpień jest ostatnim miesiącem, w którym w tym roku będzie można podziwiać tzw. Superksiężyc. Co oznacza to zjawisko?