Perseidy 2022. Kiedy oglądać noc spadających gwiazd? Pogoda dopisze

Perseidy 2022. Kiedy warto spojrzeć w niebo?

W tym roku maksimum roju, znanego także jako "łzy świętego Wawrzyńca" wypada w nocy z najbliższego piątku na sobotę. Co ważne, zjawisko Perseidy można obserwować nie tylko w tym czasie, ale również w noce poprzedzające i następujące po dacie maksimum. Noc spadających gwiazd w tym roku zbiega się z pełnią Księżyca, która wypada 12 sierpnia. Oznacza to, że warunki do obserwacji zjawiska nie będą sprzyjające. Blask jedynego, naturalnego satelity Ziemi może ograniczyć liczbę widocznych meteoroidów.