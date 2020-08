Noc spadających gwiazd 2020. To już dziś!

Tak, ale najlepiej wybrać do obserwacji najwyższy punkt w mieście. Jeśli mieszkamy na ostatnim piętrze wieżowca, to mamy idealny punkt obserwacyjny. Chodzi o to, by żadne inne światła nie przeszkadzały nam w obserwacji. Wtedy bez zakłóceń będziemy oglądać Perseidy 2020.