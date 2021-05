Pełnia Księżyca. Superksiężyc. Całkowite zaćmienie Księżyca. Dzień pełen astronomicznych atrakcji

Co oznacza określenie superpełnia i superksiężyc? Chodzi o to, że orbita naszego naturalnego satelity nie jest kolista, ale owalna. Znajduje się on więc raz dalej, a raz bliżej Ziemi. Gdy Księżyc znajduje się w perygeum, czyli punkcie położonym najbliżej Ziemi, nazywany jest superksiężycem. A pełnia superksiężyca to superpełnia.