Niebieski księżyc. Pełnia 22 sierpnia inna niż wszystkie. To rzadkie zjawisko w kalendarzu

Nazwa niebieski księżyc nie odnosi się wprost do barwy księżyca, a do wyjątkowości zjawiska. Niebieskim księżycem nazywa się trzecią pełnią, kiedy w jednej porze roku występują aż cztery. A to zdarza się rzadko, bowiem średnio jedna pora trwa 3 miesiące i przypadają na nią trzy pełnie księżyca. W słowniku astronomicznym niebieskim księżycem nazywa się też drugą pełnię w tym samym miesiącu.