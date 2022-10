Odkryto najbliższą Ziemi czarną dziurę. Jest elementem układu podwójnego

Czarna dziura "na naszym gwiezdnym podwórku"

Zespół astronomów kierowany przez badaczy z University of Alabama Huntsville (UAH) zaobserwował czarną dziurę o masie gwiazdowej (około 12 razy masywniejszą od Słońca), która znajduje się, jak to określili naukowcy, "na naszym gwiezdnym podwórku". Nowo odkryta czarna dziura znajduje się około 1550 lat świetlnych od Ziemi i jest elementem układu podwójnego, do którego należy też gwiazda podobna do Słońca.