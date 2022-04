Pentagon komentuje zniszczenie krążownika "Moskwa"

- "Moskwa" to potężny okręt, ale mocno przestrzały. Wodowany był w latach 80., czyli w zupełnie innych czasach niż obecna wojna w Ukrainie. Mimo wszystko, to największa jednostka Floty Czarnomorskiej, z której Rosja była najbardziej dumna. Sama nazwa "Moskwa" wskazywała na prestiżowość tego okrętu. W 1939 r., kiedy Niemcy sami zatopili słynny krążownik Admirala Graf Spee, który nosił imię wiceadmirała Maximiliana hrabiego von Spee, to nazwę bliźniaczego okrętu zmienili z "Deutschland" na "Lutzow". tylko po to, żeby nie poszło w świat, że "Niemcy toną". Rosjanie nie zdążyli zmienić nazwy "Moskwy" - mówił w rozmowie z dziennikarzem Wirtualnej Polski Sylwestrem Ruszkiewiczem, kmdr por. Tomasz Witkiewicz.