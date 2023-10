Penetrują lasy. Rumuni tonami wywożą z Polski grzyby

- Nie ma ograniczeń. Ponieważ Rumuni są obywatelami Unii Europejskiej, mają takie same prawa do zbierania grzybów w Polsce jak my. Nawet jeśli wiadomo, że zbierają grzyby na sprzedaż, że nasze grzyby są wywożone m.in. do Hiszpanii czy Francji, nie można zabronić zbierania dużych ilości grzybów - odpowiada na łamach gazety Nadleśniczy z Dukli Zbigniew Żywiec.