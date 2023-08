Pełnia Księżyca. Sierpień. Na Niebieski Księżyc czekaliśmy niemal 3 lata

Niebieski Księżyc. Czy Srebrny Glob zmieni kolor?

Sierpniowa pełnia Księżyca, którą będzie można podziwiać pod koniec miesiąca, nosi nazwę Blue Moon, czyli Niebieskiego Księżyca. Czy w tym czasie naturalny, ziemski satelita zmieni swoją barwę na niebieską? Nazwa zjawiska nie nawiązuje do odcienia księżycowej tarczy - jej źródła należy szukać w angielskim związku frazeologicznym "once in a blue moon", oznaczającą coś, co zdarza się bardzo rzadko.