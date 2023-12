Pęknięta płyta Pegasusa. Ważny dowód bezpowrotnie zniszczony

W reportażu "Operacja kryptonim 'Jaszczurka'" dziennikarze "Superwizjera" dotarli do nieznanej wcześniej analizy kanadyjskiego Citizen Labu z badania smartfona Brejzy. Wynika z niej, że Pegasus może być używany nie tylko do inwigilacji, ale także do wgrywania treści do telefonu i manipulowania korespondencją. Jak potwierdziło kanadyjskie laboratorium, do telefonu polityka KO wgrano ponad 800 MB danych.