Pęknie magiczna granica. Takiej populacji jeszcze nie było

Wielka odpowiedzialność

Korzystając z okazji ogłoszenia raportu dotyczącego populacji na świecie, Antonio Guterres - sekretarz generalny ONZ - zaapelował o wspólną odpowiedzialność za dobro naszej planety. Przekroczenie granicy 8 miliardów powinno być okazją do tego, by zastanowić się nad tym, jakie jeszcze zobowiązania wobec siebie i Ziemi stoją przed nami. To także świetny moment, by pochylić się nad tym, jak wiele postępów w dziedzinie zdrowia udało się poczynić, wydłużając życie i zmniejszając stopień śmiertelności.