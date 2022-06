Kurki dziobią marihuanę. Tak hoduje się ekologiczne udka w Tajlandii

Społeczność rolnicza w Lampang w północnej Tajlandii we współpracy z Wydziałem Rolnictwa Uniwersytetu Chiang Mai przeprowadziła eksperyment hodowlany. Kurczęta zaczęto karmić konopiami indyjskimi, by sprawdzić, czy pomoże to poprawić jakość kurzego mięsa i jaj. Marihuana zastąpi antybiotyk, którym do tej pory był faszerowany drób w celu zmniejszenia śmiertelności w hodowli.