Pedofilia w Kościele. Członkini Komisji dosadnie o współpracy z klerem

- Cały czas liczę na to, że ta współpraca będzie, bo przecież i jednej i drugiej stronie zależy, powinno zależeć na tym, żeby sprawy zostały wyjaśnione, a osoby, które skrzywdziły dzieci, poniosły odpowiedzialność - mówiła w programie "Newsroom" WP Barbara Chrobak, zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji ds. Pedofilii, pytana o współpracę Komisji z Kościołem. Jak zaznaczyła, na ten moment Państwowa Komisja ds. Pedofilii nie otrzymała jeszcze żadnych materiałów ze strony Kościoła. - Nasza wiara jest wielka, że w końcu ktoś, kto jest odpowiedzialny za to, żeby te materiały zostały przesłane do Komisji, podejmie taką decyzję, że je otrzymamy - podkreśliła Barbara Chrobak. Jak podkreśla ekspertka, w ostatnim czasie Komisja otrzymuje wiele spraw od osób prywatnych. - Ich jest bardzo dużo. Takiej skali pewnie nikt się nie spodziewał, ale cieszę się, że osoby się otwierają, że po latach zaczynają mówić o tym - mówiła zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji ds. Pedofilii.