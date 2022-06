PE przyjął rezolucję ws. decyzji KE o KPO. "Sygnał, że nie ma miejsca na ustępstwa"

- Polska doszła do porozumienia z Komisją Europejską w zakresie KPO po wielu miesiącach żmudnych negocjacji. Niestety, zarówno w Parlamencie Europejskim, jak i w Polsce są siły, które chcą to porozumienie rozbić. To byłoby szkodliwe dla Polski. Liczymy, że tak się nie stanie i radykałowie nie będą szkodzić jedności Unii Europejskiej - powiedział.