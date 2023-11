PE podjął decyzję. Fala komentarzy. "To w interesie Polski"

Parlament Europejski w przyjętej w środę w Strasburgu rezolucji opowiedział się za zmianą traktatów unijnych. Główna zmiana zapisana w dokumencie to rezygnacja z zasady jednomyślności w głosowaniach w Radzie UE w 65 obszarach. Utworzono by także kompetencje wyłączne UE w zakresie ochrony środowiska oraz bioróżnorodności. Unia miałaby także większy wpływ na politykę zagraniczną, bezpieczeństwo, ochronę granic, zdrowie publiczne, obronę cywilną, przemysł oraz edukację we Wspólnocie.