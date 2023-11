Lewica nie odpuszcza. Trwa walka o resort

Według wielu doniesień Barbara Nowacka z KO ma być nową szefową resortu edukacji. Zabiegała o to jeszcze Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy. Donald Tusk mówił we wtorek, że spora część medialnych przecieków pokrywa się z jego planem stanowisk w przyszłym rządzie. W programie "Tłit" WP szef klubu Lewicy i przyszły wicepremier Krzysztof Gawkowski powiedział, że "nie wiadomo jeszcze" kto będzie kierować resortem edukacji. - (Sprawa - red.) przesądzona jest pewnie w mniemaniu pana premiera Tuska. Pytana pan człowieka Lewicy, czy jest przesądzona. Według mnie nie jest - powiedział Krzysztof Gawkowski w rozmowie z Patrykiem Michalskim. - Od początku mieliśmy łatwość w podjęciu niektórych spraw. Są ministerstwa, które kompetencyjnie wchodzą w to, co przez lata ktoś mówił. Od samego początku pola edukacji i gospodarcze leżały na środku. Chciała KO, chciała Trzecia Droga, chciała Lewica. Każdy ma bardzo dobre kompetencje i walczy o swoje. Mamy jeszcze trochę czasu. Lewica od początku o to (Ministerstwo Edukacji - red.) walczyła. Staramy się, by w tym resorcie mieć swojego ministra - dodał. Przyznał, że dwie formacje zgłosiły zainteresowanie Ministerstwem Zdrowia.

Rozwiń