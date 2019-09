Pcim. Mężczyzna wypadł z jadącego auta. 56-latek zmarł

Nie żyje pasażer, który wypadł z samochodu dostawczego na zakopiance. Mężczyzna doznał obrażeń głowy i został zabrany do szpitala helikopterem LPR. Policja prowadzi czynności wyjaśniające ws. zdarzenia.

Do tragicznego wypadku doszło w ubiegłą środę na zakopiance w okolicach zjazdu na Pcim (woj. małopolskiej). Samochodem dostawczym do pracy podróżowało sześć osób. Jeden z mężczyzn spał całą drogę. Nagle miał się budzić i powiedzieć coś niewyraźnie, co mogło być zrozumiane, że wysiada. Potem miał otworzyć przesuwane drzwi i wypaść z tylnego siedzenia.