LGBT i zdrada. Księdzu z Pcimia nie spodobał się mural z kogutem

LGBT i zdrada - to zdaniem proboszcza parafii w Pcimiu symbole ukryte pod wizerunkiem koguta. Mural przedstawiający zwierzę wymalowały pod schodami nastolatki ze wsi. Duchowny ostrzegł z ambony ich rodziców.

4 sierpnia ks. Lucjan Pezda poświęcił muralowi kazanie. Duchowny stwierdził, że wykonała go fundacja popierająca LGBT i prawa kobiet do aborcji. "A kogut wykonany na jednym z murali symbolizuje zdradę i fałszywość. Uważajcie, bo wasze dzieci też to robiły i brały w tym udział” - miał powiedzieć z ambony.

LGBT i zdrada. Proboszcz z Pcimia zrugał z ambony mural z kogutem

Proboszcz nie odpuszczał też i w kolejną niedzielę. "Dla mnie kogut jest symbolem zdrady i to zdrady największej, bo Piotrowej. Niech rodzice uważają, na co zapisują dzieci następnym razem" - grzmiał Pezda, cytowany przez "Gazetę Wyborczą". Stało się to dzień po tym, jak organizatorzy zwrócili proboszczowi uwagę, że wszystkie informacje na temat projektu są do znalezienia w internecie.