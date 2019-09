Pcim. Pasażer wypadł z jadącego auta

Do zdarzenia doszło w środę rano na zakopiance. Z samochodu, który jechał w stronę Krakowa, na wysokości zjazdu do Pcimia wypadł pasażer. Poszkodowany z urazem głowy trafił do szpitala.

Policja ustala okoliczności wypadku (PAP, Fot: Grzegorz Michałowski)

- Pasażer dostawczego forda transita wypadł z tylnego siedzenia. Prawdopodobnie podczas jazdy otworzył przesuwane drzwi. Policja ustala, czy wypadł sam, czy został przez kogoś wypchnięty - powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską rzecznik prasowy komendanta Powiatowego policji w Myślenicach st. sierż. Dawid Wietrzyk.

Poszkodowany doznał poważnych obrażeń głowy, ale zachował przytomność. Do szpitala zabrał go helikopter LPR.

W wyniku zdarzenia na zakopiance wystąpiły utrudnienia dla kierowców. Po około godzinie trasa została odkorkowana.

