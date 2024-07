"Pazerność, bezczelność, dojenie państwa". Magierowski w ogniu krytyki, PiS zaskoczone

Poseł KO mówi, że według jego wiedzy Magierowski "miał propozycję pozostania w zasobie kadrowym MSZ. - Nie byłoby w tym nic dziwnego. Bardzo wielu byłych ambasadorów ma później funkcje naczelników, dyrektorów, wicedyrektorów w resorcie. A on postanowił iść na wojnę i to wojnę, która podatnika polskiego ma kosztować prawie milion złotych. Jestem tym absolutnie zszokowany, że można mieć takie podejście. To jest takie podejście, że jeśli my nie rządzimy, to jest wrogie państwo oraz że państwo należy doić - twierdzi Bosacki.