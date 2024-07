Ambasador chce miliona złotych. Duda wezwany do reakcji

"Ponawiam mój wniosek do prezydenta Andrzeja Dudy o jego odwołanie z placówki w Waszyngtonie" - napisał Radosław Sikorski w mediach społecznościowych. We wpisie odniósł się do tekstu Wirtualnej Polski, w którym ujawniamy, że wezwany do kraju ambasador Polski w USA Marek Magierowski domaga się prawie miliona złotych "rekompensaty".