Pawłowicz oburzona. "Pani profesor powinna wyłączyć Twittera"

Senat zatwierdził wybór prof. Marcina Wiącka na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Prof. Wiącek w rozmowie z dziennikarzami uznał, że Polska powinna respektować orzeczenie, w którym TSUE stwierdza naruszenie niezawisłości sędziów. "Proszę szanować Konstytucję!" - tak na to stanowisko nowego RPO zareagowała w mediach społecznościowych sędzia Trybunału Konstytucyjnego prof. Krystyna Pawłowicz. - Jestem przekonany, że prof. Wiącek nie dość, że szanuje, to czyta i rozumie Konstytucję. Pani profesor już kilka razy dała dowód na to, że powinna Twittera sobie odłączyć w momencie, kiedy została sędzią TK - ocenił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski poseł Porozumienia Michał Wypij. - To przekroczenie granicy i brak dbałości o higienę w dyskusji publicznej - komentował gość Michała Wróblewskiego. Zdaniem posła partii Jarosława Gowina nowy RPO będzie różnił się od swojego poprzednika stosunkiem do bieżącej polityki. - Adam Bodnar przekraczał granicę zaangażowania - stwierdził Wypij.