Pawlak ma propozycję dla Tuska i Kaczyńskiego. "Byłoby to dobre dla Polski"

Waldemar Pawlak będzie walczył o mandat senatora w najbliższych wyborach parlamentarnych. Podkreśla jednak, że nad kandydowaniem do wyższej izby powinni zastanowić się także inni czołowi politycy. - Tu miałbym propozycję dla moich starszych kolegów, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego i premiera Donalda Tuska, żeby w tych wyborach wystartowali do Senatu i przekazali bieżącą odpowiedzialność za formacje polityczne młodszym liderom - mówił były premier w programie "Tłit" WP. Stwierdził, że byłaby to "bardzo pozytywna zmiana", bo ich dorobek mógłby zostać spożytkowany w "obszarze doradczym". - Równocześnie młode pokolenie miałoby mniejsze skłonności do takiego drapieżnego konfrontowania się i to byłoby dobre dla naszego kraju - mówił Waldemar Pawlak w rozmowie z Patrykiem Michalskim. Przypomniał także słowa swojej dawnej koleżanki partyjnej, że "w polityce lepiej czasami odejść za wcześnie, niż zbyt późno".