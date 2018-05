Paweł Pawlikowski z nagrodą w Cannes. Piotr Gliński składa gratulacje

Paweł Pawlikowski otrzymał nagrodę za najlepszą reżyserię na Festiwalu Filmowym w Cannes. Gratulacje płyną z całego świata w tym również od wicepremiera i ministra kultury Piotra Glińskiego.

Minister zaznaczył na Twitterze, że "gratulacje należą się wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego dzieła". "Film do ostatnich chwil walczył o Złotą Palmę Festiwalu w Cannes, co samo w sobie jest dużym osiągnięciem" - czytamy w internetowym wpisie.