Paweł Kukiz współpracuje z PiS. Jest termin konferencji ws. porozumienia

- Jeżeli ktoś zastawi pani wejście do mieszkania głazem, to czy pani się mocno zastanawia, że pani nie lubi sąsiada obok, ale on ma na tyle sił, żeby pomóc pani ten głaz przesunąć i co, pani nie wejdzie do domu, bo pani go nie lubi? - pytał polityk dziennikarkę Beatę Lubecką.