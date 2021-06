Mateusz Morawiecki broni Ryszarda Terleckiego. "Doskonale wie, czym jest walka o wolność"

Jak dodała, "jest to dosyć dziwna sytuacja, ponieważ stara się spotykać ze wszystkimi siłami politycznymi". - Białoruś tak naprawdę powinna łączyć, a nie dzielić. W krajach demokratycznych co do Białorusi wszystkie partie polityczne łączy konsensus i mają jedną wspólną opinię do tego, co się tak naprawdę na Białorusi dzieje - oznajmiła Cichanouska.