Paweł Kukiz o "utracie kontroli nad kontem". Dziennikarka rozłożyła ręce

Po kilku miesiącach niespodziewanie wróciła kwestia kontrowersyjnych wpisów na Twitterze Pawła Kukiza, które doprowadziły do zamknięcia przez niego konta. W nawiązaniu do sprawy lider Kukiz'15 oznajmił, że "każdy ma prawo raz do roku na kolegę Johnniego".

To nie był jedyny "wybuch" Pawła Kukiza (Forum, Fot: Mateusz Włodarczyk)

Chodzi o serię wulgarnych wpisów, która na profilu Kukiza pojawiła się pod koniec października, w jedną z weekendowych nocy. "Synek, znaczy jednego masz z Kornelem, a drugiego z Korwinem. Pytanie - ty rodzisz czy zapładniasz te piękne istoty" - pisał do ówczesnego kandydata Kukiz'15 na prezydenta Warszawy Marka Jakubiaka. Wpisy wywołały burzę wśród polityków i publicystów i doprowadziły Kukiza do decyzji o zamknięciu konta. Wcześniej twierdził jakoby "utracił nad nim kontrolę".

O sprawę pytała w programie "Skandaliści" dziennikarka Aleksandra Gozdyra. - To, że straciłem to nie samodzielnie straciłem tylko z kolegą Johnnie'm. Każdy ma prawo na kolegę Johnniego raz ro roku - stwierdził Kukiz. - Częściej szaleństwa na Twitterze były - wskazała Gozdyra. - To bez Johnniego, emocje - odpowiedział Kukiz.

Zaledwie kilka tygodni wcześniej doszło do innej niecodziennej sytuacji z Pawłem Kukizem w głównej roli. Na spotkaniu z wyborcami mówił, że Jakubiak w Warszawie "nie ma wielkich szans", a jego sympatia jest niekoniecznie mocno nakierowana na kandydata Kukiz'15.

Poparcie dla Kukiza. Sondaż

Z najnowszego sondażu Social Changes dla portalu wPolityce.pl wynika, że Kukiz'15 może liczyć na poparcie 8,3 proc. Polaków. Prowadzi PiS (38,6 proc.), druga w zestawieniu jest Platforma Obywatelska (26,2 proc.). Na trzecim miejscu znajduje się Wiosna Roberta Biedronia (9,3 proc.).

Z doniesień mediów, jak i słów samego Pawła Kukiza wynika, że prezes PiS Jarosław Kaczyński miał zaproponować mu start w wyborach do Sejmu ze wspólnej listy. Lider Kukiz'15 miał odmówić.

- Mam wiedzę, że część posłów Kukiz’15 rozmawia z PiS-em - zdradził w środę w programie "Tłit" Marek Jakubiak.

W piątek wicepremier Jarosław Gowin przyznał, że trwają rozmowy z Kukiz'15 nt. "połączenia sił i stworzenia wspólnych list" przed wyborami do Sejmu i Senatu.