Paweł Kukiz o sobie w roli prezydenta. "Chyba rzuciłbym się do Wisły"

- Na wicepremiera czy ministra się nie nadaję - wyznaje Paweł Kukiz. Polityk nie lubi nawet, jak mówi się o nim "przewodniczący". W rozmowie z tygodnikiem "Sieci" zapewnia, że zależy mu na zmianach w kraju, a nie na stanowiskach czy pieniądzach, bo wcześniej zarabiał więcej.

Przyznał też - choć zastanawiał się, czy nie wykreślić tego z wywiadu - że "czasem myśli, że gdyby zdarzył się cud i jednak zostałby prezydentem, to widząc, jaka to robota, chyba rzuciłby się do Wisły". - Masakra - ocenił.

Referendum jak pas

Odnosząc się do referendum - corocznego, dotyczącego najważniejszych kwestii - którego jest zwolennikiem, przytoczył wspomnienie z dzieciństwa. Według polityka referendum byłoby "straszakiem, który powodowałby, iż rządzący by się zawsze trzy razy zastanowili, zanim zrobiliby coś wbrew ludziom".

- Gdy miałem 14 czy 15 lat, to poszedłem na pierwszą w życiu imprezę z chłopakami, gdzie było też piwo. Jak wróciłem do domu z kilkoma promilami, to ojciec tak mnie złoił, taki dostałem łomot - takie były czasy - że po kolejnej imprezie wróciłem czyściutki jak łza. A kiedy wychodziłem, to przypadkowo nie ten pas wisiał przy wyjściu. Referendum ma być takim pasem. Władza musi go widzieć i o nim pamiętać.