Paweł Kukiz namęczył się przy betonie. Wykonał ciężkie zadanie

Paweł Kukiz był w środę gościem programu "Newsroom WP". W rozmowie z Patrycjuszem Wyżgą parlamentarzysta mówił o trudnościach, jakie napotkał w ostatnim czasie podczas prac ogrodowych. - Miałem teraz do wyczyszczenia 300 mkw kostki brukowej, betonowej, którą zakładałem 12 lat temu - tłumaczył Paweł Kukiz. Jak zaznaczył polityk, kostka nie była impregnowana od jej położenia na posesji. - Niech pan sobie wyobrazi, kosteczka po kosteczce karcherem to impregnowałem. Tydzień mi to zajęło, ale już kończę - mówił w środę parlamentarzysta. - Człowiek, który się waży dotykać podstaw ustrojowych państwa, musi równocześnie mieć wytrzymałość, by wyczyścić 300 mkw betonowej kostki z brudu - dodał polityk.

