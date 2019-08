Paweł Kukiz miał być wicepremierem w rządzie PiS? Partia wyśmiewa te rewelacje. "Bzdura, Pawełek jest śmieszny"

– Kłapie gębą, żeby zwrócić na siebie uwagę. Mogę na waszych łamach powiedzieć krótko: Pawełek, nie chrzań – w takich słowach bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego zwraca się do Pawła Kukiza po słowach tego ostatniego o tym, że rzekomo prezes PiS proponował mu... stanowisko wicepremiera.

Prezes PiS osiągnął to, co założył. – JOW-y to dla Kaczyńskiego abstrrakcja, zupełnie niepoważny pomysł – twierdzi polityk dobrze go znający. – Ciągłe referenda? To jakaś utopia. Odwoływanie posłów? No, nierealne. To nie są postulaty, o których można dziś na serio rozmawiać – przyznaje były poseł Kukiz'15, sprowadzony na ziemię przez "realpolitik".