Atakują Pawła Kukiza. "Możecie wylewać na mnie hektolitry gnojowicy"

- Skończyłeś się Paweł, zanim się jeszcze zacząłeś - uderza w lidera Kukiz'15 Piotr Liroy-Marzec. "Innej drogi nie było" - tłumaczy w sieci Paweł Kukiz.

Paweł Kukiz ogłosił w ostatnich dniach, że do wyborów parlamentarnych pójdzie w koalicji z Polskim Stronnictwem Ludowym. Te doniesienia wywołały burzę. Profil jego ruchu stracił na Facebooku tysiące obserwujących. "To masowy odpływ" - pisze politykawsieci.pl. Ze struktur odchodzą kolejni posłowie. Tylko w piątek "rozstanie" z Kukizem zapowiedziały aż cztery osoby.

- Ja rozumiem, że niektórzy pękają 'na robocie', jak to się mówi u nas na ulicy, i przyłączają się do tego, kto grabi. Spoko (...), ale skończyłeś się Paweł, zanim się jeszcze zacząłeś – powiedział były poseł Kukiz'15 Piotr Liroy-Marzec.

Teraz do sprawy na Facebooku odniósł się sam zainteresowany. "Z całą pewnością zrobiłem dobrze. Zresztą - innej drogi nie było" - podkreśla Paweł Kukiz. "W życiu - bez pieniędzy i struktur - (a nie byłem w stanie ich założyć bo... nie brałem pieniędzy subwencyjnych) nie zebrałbym nawet potrzebnych do rejestracji listy podpisów. A co dopiero kampania, na którą partie posiadają dziesiątki milionów a stan naszego konta jest zerowy" - dodał.