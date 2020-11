Paweł Kukiz: koalicja z PSL zerwana

- Decyzją Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego Klub Koalicja Polska podziękował nam za współpracę. Spodziewałem się, zareagowałem jak każdy człowiek, ale decyzja nie jest przyjemna. Ja nie miałem zamiaru nigdzie wychodzić, ani przechodzić. Rada Naczelna PSL-u tak zdecydowała. Dziwię się, że to nie było głosowane na klubie. Uważają, że zbyt często się rozmijamy z Polskim Stronnictwem Ludowym - zdradził Paweł Kukiz.

- Nie może być tak, że różnimy się w sprawach fundamentalnych, a taką jest członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Dla wielu osób są to kwestie bardzo istotne. Jesteśmy formacją, która wprowadzała nasz kraj do UE i nie możemy pozwolić sobie na to, żeby głosować za pełzającym Polexitem - komentował rzecznik PSL Miłosz Motyka.